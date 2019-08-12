Крутая благотворительная акция для детей-сирот с Андреем Бондом прошла в Минске в эту субботу

Команда волонтеров проекта Aspire организовала креативную благотворительную акцию - «День эмоций», для детей-сирот из SOS-деревни Боровляны (https://sos-villages.by/).

Ребята договорились с владельцами самых эксклюзивных спортивных автомобилей в Беларуси, чтобы они покатали детей по Минску. Такая акция прошла в Беларуси впервые и подарила малышам незабываемые эмоции!

В акции приняли участие такие автомобили как Феррари, Ауди Р8, Ламборгини, Тесла, Бентли, Мазератти, Порш, Ниссан GTR.

Также, партнер акции – сеть автозаправок United Company – выделила специальную огороженную площадку для участников, а сеть кафе Salad Drive угостила детей чаем с вкусными тортами.

Провел мероприятие шоумен Андрей Бонд.

Дети получили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Коммунарка» и эксклюзивные майки, принт на которые разработал известный белорусский дизайнер Иван Айплатов.

Помочь нуждающимся детям под силу каждому из нас − переходите по ссылке и https://sos-villages.by/v-domike/, оформляйте ежемесячное пожертвование в рамках кампании "Я в домике", чтобы у каждого ребенка-сироты смог появиться новый уютный домик и любящая семья.

Команда Aspire выражает благодарность партнерам-друзьям, благодаря которым акция осуществилась:

- компания «Хутки Грош» (https://www.hutkigrosh.by/ru/)

- сеть автозаправок United Company (https://www.united-company.by/)

- видео продакшн полного цикла Action Studio (https://action-studio.by/)

- сеть кафе Salad Drive (https://salad-drive.by/)

- кондитерская фабрика «Коммунарка» (http://www.kommunarka.by/)

- дизайнер одежды Иван Айплатов (Айплатов студио)