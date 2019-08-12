Вы уже решили, где проведете вечер пятницы 13-го?

13 сентября во Дворце Спорта состоится турнир по единоборствам BFC 47. Начало 19.00!

В программе бои по правилам MMA и K-1. Во время турнира запланирована матчевая встреча Беларусь–Азия. Также любителей единоборств ожидает выступление спортсменов из России, Украины, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана и другие страны Азиатского континента.

Организаторами турнира выступают Belarusian Fighting Championship (BFC Company) совместно с американской промоутерской компанией «Kickboxing Empire», а также Общественное объединение «Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств».

Хэдлайнером BFC 47 станет белорусский боец Петр Романкевич, который проведет бой в супертяжелом весе. Петр является победителем Кубка мира по К-1 (WAKO), чемпионом Европы по кикбоксингу (WAKO), чемпионом мира по версии «DSF Kickboxing», чемпионом Беларуси по таиландскому боксу.

Также поклонников ММА порадуют чемпионы и призеры международных соревнований по MMA и рукопашному бою, обладатели чемпионских поясов BFC Владислав Новицкий, Евгений Сибирский-Манько, Максим Пугачев и другие. Среди представителей К-1 зрители увидят таких бойцов, как Максим Петкевич (Беларусь), Павел Шелест (Беларусь), Рамиль Новрузов (Беларусь), Руслан Костин (Россия), Александр Тен (Украина) и Сравос Григорасис (Греция).

Почетными гостями турнира станут:

Сергей Харитонов — боец MMA, претендент на пояс Bellator. Выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce, M-1 Global, Bellator. Одержал победы над такими бойцами как Фабрицио Вердум, Педро Ризу, Алистар Оверим и др;

— боец MMA, претендент на пояс Bellator. Выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce, M-1 Global, Bellator. Одержал победы над такими бойцами как Фабрицио Вердум, Педро Ризу, Алистар Оверим и др; Чингиз Аллазов — 14 кратный чемпион мира по К-1 и Муай-Тай, как среди любителей, так и среди профессионалов, чемпион К-1 World GP, Nuit Des Champions;

— 14 кратный чемпион мира по К-1 и Муай-Тай, как среди любителей, так и среди профессионалов, чемпион К-1 World GP, Nuit Des Champions; Алексей Игнашов — многократный чемпиона мира, Европы и Евразии по К-1 и Муай-Тай, как среди любителей, так и среди профессионалов;

— многократный чемпиона мира, Европы и Евразии по К-1 и Муай-Тай, как среди любителей, так и среди профессионалов; Александр Устинов — профессиональный боксер, обладатель чемпионских титулов WBA International в супертяжелом весе, межконтинентального титула IBO в супертяжелом весе и панафриканского титула WBA в супертяжелом весе.

Организаторы обещают яркое шоу на турнире BFC 47. Приходите за мужской энергией!