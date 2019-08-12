В Полоцке на пожаре обгорел хозяин дома

Вечером 18 августа на пожаре дома по улице Михайловской в Полоцке пострадал 46-летний хозяин жилища. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Мужчину обнаружили работники МЧС в комнате на полу и вынесли в безопасное место. С диагнозом отравление продуктами горения и ожогами различной степени тяжести его госпитализировали.
Возможная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.
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