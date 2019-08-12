Захаров: система хоккея в Беларуси развалена

Главный тренер минской «Юности», которая 18 августа выиграла Кубок Салея, Михаил Захаров в эфире телеканала ОНТ назвал причины фиаско на турнире «Динамо», которое заняло лишь четвертое место. «Это не минское «Динамо». Это показало все проблемы белорусского хоккея», - заявил специалист.

По его словам, в Беларуси развалена система хоккея и тренерам даже не с кем работать.

При этом Михаил Захаров подчеркнул, что минское «Динамо» – это бренд страны.