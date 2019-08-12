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19. 08. 2019

Неизвестные «заминировали» минские отели, вокзал и аэропорт

Источник фото: МВД

Череда сообщений о минированиях вновь обрушилась на Минск утром 19 августа. Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, первыми на электронную почту пришли сообщения о якобы заложенных взрывных устройстве в гостиницах «Беларусь» и «Гарни».

На место выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Из гостиниц эвакуировали персонал.

Позднее появились письма аналогично содержания и на электронных адресах гостиниц «Юбилейная», «Виктория Олимп Отель», аэропорта «Минск-2» и железнодорожного вокзала.

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Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

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