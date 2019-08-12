Неизвестные «заминировали» минские отели, вокзал и аэропорт

Череда сообщений о минированиях вновь обрушилась на Минск утром 19 августа. Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, первыми на электронную почту пришли сообщения о якобы заложенных взрывных устройстве в гостиницах «Беларусь» и «Гарни».

На место выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Из гостиниц эвакуировали персонал. Позднее появились письма аналогично содержания и на электронных адресах гостиниц «Юбилейная», «Виктория Олимп Отель», аэропорта «Минск-2» и железнодорожного вокзала. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby