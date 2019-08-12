В Червенском райне пьяный водитель сбил 6-летнего ребенка

Вечером 17 августа на улице Спортивной агрогородка Любишино Червенского района 55-летний местный житель, управляя автомобилем Peugeot сбил ехавшего впереди в попутном направлении шестилетнего велосипедиста из этого же агрогородка. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Мальчика, который упал на капот машины, а затем на землю и ударился головой, госпитализировали с переломом костей черепа.

У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Он водворён в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.