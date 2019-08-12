Нацбанк Беларуси будет аккредитовывать рейтинговые агентства

Постановлением Совета министров и Национального банка Беларуси от 12 августа №530/14, которое 19 августа официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, утверждено положение о порядке аккредитации рейтинговых агентств. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Действие положения не распространяется на международные рейтинговые агентства. Белорусские юрлица смогут заниматься рейтинговой деятельностью, только получив свидетельство Нацбанка. Для аккредитации рейтинговое агентство представляет в Нацбанк пакет документов. Если представлены не все документы, регулятор отказывает в принятии заявления в течение трех рабочих дней. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 30 рабочих дней. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby