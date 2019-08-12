В Беларуси дорожают телефонная связь и почта

"Белтелеком" и "Белпочта" с 28 августа повышают тарифы на некоторые услуги. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 августа №66 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Тарифы на услуги телефонной связи вырастут в среднем на 8,4%. Повышение не коснется других услуг "Белтелекома", в том числе интернета и телевидения.

Пересылка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г для физлиц подорожает с 48 до 54 копеек. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли нужно будет доплачивать пять, а не четыре копейки.

Для юрлиц и ИП пересылка почтовой карточки, письма и бандероли до 20 г подорожает на пять копеек - до 45. За каждые последующие полные или неполные 20 г придется доплатить 4,17 копейки вместо сегодняшних 3,33.