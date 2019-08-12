Лента RSS
Подписаться на ленту
19 августа 2019, понедельник, 12:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
19. 08. 2019

В Беларуси дорожают телефонная связь и почта

"Белтелеком" и "Белпочта" с 28 августа повышают тарифы на некоторые услуги. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 августа №66 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Тарифы на услуги телефонной связи вырастут в среднем на 8,4%. Повышение не коснется других услуг "Белтелекома", в том числе интернета и телевидения.

Пересылка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г для физлиц подорожает с 48 до 54 копеек. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли нужно будет доплачивать пять, а не четыре копейки.

Для юрлиц и ИП пересылка почтовой карточки, письма и бандероли до 20 г подорожает на пять копеек - до 45. За каждые последующие полные или неполные 20 г придется доплатить 4,17 копейки вместо сегодняшних 3,33.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.