Начался суд по делу о двойном убийстве в столбцовской школе

Минский областной суд в помещении суда Столбцовского района начал рассматривать уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в умышленном жестоком убийстве в школе двух человек, покушении на убийство и особо злостном хулиганстве. Обвиняемый – ученик школы 2003 года рождения.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме, поскольку во время преступления школьник не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья, которые составляют врачебную тайну, передает БелТА.

Как сообщал Телеграф, в средней школе №2 города Столбцы 11 февраля ученик 10-го класса из хулиганских мотивов ударил молотком одноклассника. Затем, демонстрируя свое превосходство, не менее двух раз ударил ножом учительницу, нанеся ей смертельные раны. Выбежав из кабинета, подросток нанес ножевые ранения двум одноклассникам, которые пытались его остановить, а затем в другом кабинете ударил ножом ученика 11-го класса, который погиб.

В коридоре обвиняемый угрожал ножом замдиректора и учителю биологии, а в вестибюле - однокласснице, поцарапав ей шею. После этого он скрылся.

Свою вину подросток, который находится под стражей, признал частично.