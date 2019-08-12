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20. 08. 2019

Греция, Вьетнам, Казахстан: LTE-роуминг от МТС появился в новых странах

LTE-роуминг от МТС стал доступен в новых странах. С лета этого года туристы могут пользоваться мобильным интернетом 4Gв Греции, Вьетнаме и Казахстане.

Всего на данный момент в роуминге мобильный интернет 4G от МТС работает на территории 55 стран. Впервые LTE-роуминг от МТС был запущен в России в декабре 2016 года.

Сейчас туристы могут пользоваться мобильным интернетом в Словакии, Украине, Азербайджане, Израиле, Японии, Кипре, Испании, Болгарии, в странах Прибалтики, Скандинавии и других странах.

А голосовым роумингом от МТС можно пользоваться в 221 стране мира в сетях 655 GSM-операторов. С начала года новые операторы-партнеры появились в Мавритании и Королевстве Тонга, а также в Исландии и США.

Подробную информацию о том, как пользоваться роумингом и какие услуги выбрать, чтобы оставаться на связи в путешествии, вы можете найти здесь.

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Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

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