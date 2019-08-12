За дело! Третий воркшоп для девушек по открытию бизнеса

Идея, спрос потребителей, инвестиции, конкуренты – об этом мы думаем в первую очередь, когда ставим цель открыть свой бизнес. Но чем ближе к моменту запуска, тем больше появляется рутинных задач, в которых сложно разобраться без эксперта.

Какую форму регистрации выбрать для своего бизнеса?

Какие мне придется платить налоги?

На что обращать внимание при выборе банка?

Как продвигать свой продукт или услугу?

Подобные вопросы возникают почти у каждого начинающего предпринимателя. Если ты хочешь разобраться в этих темах, то приглашаем тебя 29 августа на третий воркшоп “За дело”. Четыре спикера простым языком расскажут об основных тонкостях, связанных с запуском собственного бизнеса.

Мероприятие проводит некоммерческая организация ProWomen By при поддержке генерального партнера ОАО “Белагропромбанк”. Оно будет особенно полезным, если у тебя:

– уже готов продукт (или услуга), но ты не уверена, как его продвигать;

– есть любимое хобби, но ты не знаешь, как его монетизировать;

– есть понимание рынка и способов продвижения, но юридические и налоговые вопросы вызывают сомнения.

Лидия Рожкова, директор и партнер юридической компании BusinessAdvisers Law&Tax Firm, поделится информацией о регистрации бизнеса и связанных с этим затратах и ошибках.

Татьяна Гринько, бухгалтер и налоговый консультант, основательница проекта по налоговой грамотности Nalogov_net, объяснит, как разобраться с системами налогообложения и выбрать нужную тебе.

Анастасия Щедрова, заместитель начальника Управления малого и среднего бизнеса ОАО “Белагропромбанк”, расскажет о правилах выбора и работы с банком.

Юлия Малькова, создательница ProWomen By и Botanika, маркетолог и бренд-стратег, расскажет о 10 ошибках в маркетинге, которые мешают бизнесу расти.

Когда? 29 августа, 19:00 – 21:00

Где? БЦ Time, офис ARTOX, ул. Толбухина, 2, этаж 5.

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте: http://prowomen.by/za-delo-workshop-august/