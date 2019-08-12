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20. 08. 2019

Лукашенко напомнил правоохранителям о презумпции невиновности

Источник фото: Президент Беларуси

Беларуси Александр Лукашенко 20 августа на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений отметил, что от них зависит судьба страны и каждого из граждан. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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«В этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что после совещания будут устранены все недостатки, выявленные при подготовке к совещанию.

Президент также обратил внимание, что правоохранители в первую очередь обязаны обеспечивать презумпцию невиновности. Однако, по его словам, должен работать принцип неотвратимости наказания за преступление.  

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