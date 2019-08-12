Михаил Захаров вновь стал главным тренером белорусских хоккеистов

57-летний наставник столичной «Юности» Михаил Захаров назначен главным тренером сборной Беларуси по хоккею. Об этом сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

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Михаил Захаров 12 сезонов (1979-1991) защищал цвета минского «Динамо». Затем среди прочего выступал в американских клубах «Грин Бэй» (AHA), «Вест Палм Бич» (SuHL), «Детройт Фэлконс», «Ютика», «Мэдисон», «Кво-Сити». Карьеру игрока завершил в сезоне-1995/96 в составе минского «Тивали».

С 1998 года — практически бессменный главный тренер ХК «Юность-Минск». Только в сезоне-1999/2000 возглавлял ХК «Минск». При нем клуб добыл 8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси, 3 Континентальных кубка.

В качестве ассистента главного тренера национальной сборной Беларуси дебютировал в сезоне-1997/98, выступая в этой роли вплоть до ЧМ-2003. В роли главного тренера юниорской (U18) сборной — с 2000 по 2003 годы. На ЮЧМ-2002 белорусская сборная под руководством Захарова добилась наивысшего достижения — 5-е итоговое место.

Во главе молодежной (U20) сборной Беларуси — в сезонах-1998/99, 2003/04, 2004/05.

В качестве главного тренера сборной — в сезонах- 2003/04 и -2004/05, а также в ходе Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. На ЧМ-2010 в дивизионе 1 занимал пост главного тренера сборной Украины. В сезоне-2010/11 был ассистентом главного тренера в штабе украинской национальной команды. В той же роли работал в штабе белорусской сборной на ЧМ-2018.