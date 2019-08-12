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20. 08. 2019

Лукашенко рассказал о прибуревших и оборзевших в погонах

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 20 августа заявил о проблемах в работе правоохранителей. В частности, он отметил дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Однако, по его словам, есть и другие резонансные дела, которые свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе милиции, следователей и прокуратуры.

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Глава государства отметил, что порой складывается впечатление, что правоохранителей в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы, сообщили в Администрации президента.

По его словам, фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы «не возбуждали эти уголовные дела».

«Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить», - заявил Александр Лукашенко.

Он также раскритиковал применение активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям. «Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что этим «безмозглым людям» также не место в правоохранительной системе. По его словам, некоторые силовики давят даже на судей.

При этом, по его словам, меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются.

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