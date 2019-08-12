В Берестовицком районе подросток заставил детей имитировать секс с его сестрой

В Берестовицком районе несовершеннолетний юноша подозревается в понуждении к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 170 УК). Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.

В начале августа молодой человек, насмотревшись порнофильмов, отвел свою сводную сестру и несколько малолетних мальчиков подальше от дома. Там, запугав их, убедил попытаться совершить действия сексуального характера. Сам он наблюдал за происходящим со стороны.

Мама девочки, узнав, что с ее дочки дети снимали белье, сообщила в правоохранительные органы. Уже при разбирательстве вскрылись дополнительные подробности произошедшего.