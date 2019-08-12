Захаров: белорусский хоккей забуксовал, но пойдет вверх

Сейчас белорусский хоккей забуксовал. Об этом заявил Михаил Захаров, который 20 августа был назначен главным тренером национальной сборной. «Нет хоккеистов уровня Калюжного, Грабовского, Кольцова, Костицыных. Но несмотря на это, будем работать и идти дальше», - сказал он, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

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По его словам, контракт заключен на два года. «В ближайшие два-три года хоккей пойдет вверх», - отметил специалист.

Сделать это планируется за счет работы детских школ в Минске и других городах. На начальном этапе также возможна натурализация иностранных игроков.

Особые опасения у Михаила Захарова вызывает вратарская позиция. «Не будет вратаря – будет очень плохо. Лучшие вратари в истории сборной Беларуси – не белорусы», - отметил он.