Следствие: в Беларуси за взятки регистрировали опасные для здоровья лекарства

Во время слушаний в Минске уголовного дела по фактам коррупции в системе минздрава раскрылись подробности регистрации в Беларуси лекарственных средств. Согласно обвинению бывший директор РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Александр Столяров брал взятки за официальное разрешение на продажу лекарств, гарантировавшее их качество, эффективность и безопасность.

Основная масса обвинений Александра Столярова касается деятельности в Беларуси компании СООО "Лекфарм" и государственного производителя "Академфарм". Как передает "Ежедневник", только от них Александр Столяров получил более 40 тыс. долларов. Последние эпизоды взяток датированы маем 2018 года

Из более 140 наименований лекарственных средств, которые производят "Лекфарм" и "Академфарм", более 50 были зарегистрированы через взятки. При этом некоторые из них регистрировались без подтверждения соответствующих свойств, а также вопреки тому, что в ходе испытаний и экспертиз были получены негативные результаты.

Cреди лекарственных средств, которые выводились на рынок за деньги, фигурировали «Немолек», «Пантаза-ЛФ», «Кетаноф-ЛФ», «Нимелид-ЛФ», «Румалон», «Диклофенак-ЛФ».

В качестве обвиняемых по делу проходит директор СООО "Лекфарм" Андрей Потапович, начальник отдела маркетинга Инга Шалькевич и начальник отдела Дмитрий Кузнецов. Все они признали обвинение в полном объеме.

Также в регистрации лекарств за взятки обвиняется директор компании "Искамед" Сергей Шакутин - родной брат известного бизнесмена Александра Шакутина. Он отказался от дачи каких-либо показаний по время предварительного расследования.