Лукашенко: окраины любой губернии тоже должны развиваться

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области заявил, что «окраины любой губернии - тоже районы, которые должны развиваться, как следует». Об этом сообщили в Администрации главы государства.
По его словам, все главы региона больше внимания уделяли развитию именно Гродно и западных районов области, тогда как Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания.
Александр Лукашенко отметил, что планирует посетить отдаленные районные центры в каждой области.
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