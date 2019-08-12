Лукашенко: окраины любой губернии тоже должны развиваться

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области заявил, что «окраины любой губернии - тоже районы, которые должны развиваться, как следует». Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Лукашенко пообещал жесточайшие разборки за падеж скота По его словам, все главы региона больше внимания уделяли развитию именно Гродно и западных районов области, тогда как Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания. Александр Лукашенко отметил, что планирует посетить отдаленные районные центры в каждой области. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby