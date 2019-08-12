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21. 08. 2019

Лукашенко поручил «прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты»

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области напомнил о поручениях по уменьшению использования в стране пластика. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, надо «прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты».

«Надо все это убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратиться в свалку», - подчеркнул президент. 

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