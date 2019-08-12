Лукашенко поручил «прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области напомнил о поручениях по уменьшению использования в стране пластика. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Лукашенко: окраины любой губернии тоже должны развиваться По его словам, надо «прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты». «Надо все это убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратиться в свалку», - подчеркнул президент. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby