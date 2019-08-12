Прошла жеребьевка выступлений участников Национального отборочного тура детского «Евровидения-2019»

В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений участников Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019» в финальном гала-концерте.

Cегодня в стенах главного медиахолдинга страны прошла жеребьевка выступлений финалистов Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019», а после состоялась рабочая встреча творческой группы проекта с командами юных артистов.

По итогам проведенной жеребьевки, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Елизавета Мисникова (г.Минск), «Пепельный»;

2. Анастасия Жабко (г.Минск), «Пойми меня»;

3. Мария Жилина (г. Минск), «Спявала, гукала, чакала»;

4. Ксения Галецкая (г. Гомель), «A better world»;

5. Группа «Мonkey Tops» (г.Минск), «Посмотри на нас»;

6. София Хролович (г. Минск), «Давай танцуй»;

7. София Рустамова (г. Брест), «Скажи мне»;

8. Группа «Зефир» (г.Минск), «Лучшие и первые»;

9. Арина Пехтерева (г. Могилев), «Never Again»;

10. Мария Ермакова (г. Минск), «VETRA»;

После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта. К слову, встречи юных артистов с телевизионщиками будут продолжаться вплоть до финала. Так, творческая группа Белтелерадиокомпании для каждого из 10 участников запишет видеовизитку, которая будет предварять выступление конкурсанта в отчетном концерте. Режиссер – Яна Шаблыко.

Также с каждым из финалистов непосредственно на сценической площадке, в студии «600 метров», телевизионные специалисты обсудят концепцию и особенности конкурсного номера. Накануне финала в медиахолдинге пройдут индивидуальные репетиции конкурсантов и генеральные прогоны гала-концерта.

Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» состоится 20 сентября. Победитель Национального отборочного тура представит Беларусь на детском «Евровидении-2019» 24 ноября в Гливице (Польша).

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.