В Пинске из-за ошибки крановщика погиб рабочий

20 августа в 16.00 в ходе строительства торгово-развлекательного центра по улице Центральная, 60 в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госпромнадзоре.

Предполагаемая причина несчастного случая – ошибка крановщика, который, поднимая поддон с кирпичом на второй этаж строящегося здания, коснулся стрелой крана стены второго этажа. В результате стена обрушилась, а под обломками погиб каменщик. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby