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21. 08. 2019

В Пинске из-за ошибки крановщика погиб рабочий

Источник фото: МЧС

20 августа в 16.00 в ходе строительства торгово-развлекательного центра по улице Центральная, 60 в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госпромнадзоре.

Предполагаемая причина несчастного случая – ошибка крановщика, который, поднимая поддон с кирпичом на второй этаж строящегося здания, коснулся стрелой крана стены второго этажа.

В результате стена обрушилась, а под обломками погиб каменщик.

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