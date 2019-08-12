За десять дней ГАИ выявили 14 тыс. автомобилей без техосмотра

Во время профилактической акции "Гостехосмотр", которую ГАИ провела с 7 по 17 августа, время выявлено более 14 тыс. транспортных средств без техосмотра. Об этом сообщил 21 августа временно исполняющий обязанности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник. Больше всего в таких машин остановили в Минской области (2981), Минске - (2243) и Витебской области (2079).

В том числе сотрудники ГАИ выявили 4,3 тыс. фактов повторной эксплуатации транспортных средств в течение года после наложения административного взыскания, передает БелТА.

Что касается транспорта, который принадлежит юрлицам и ИП, то выявлен 441 факт эксплуатации без техосмотра, в том числе 157 повторных в течение года. За допуск к участию в движении транспорта без разрешения к ответственности привлекли 282 должностных лица. Также выявлены организации, систематически допускающие подобные нарушения.

Выданы 122 предписания на устранение причин и условий нарушений. За невыполнение ранее выданных предписаний к ответственности привлечено 80 должностных лиц.

Кроме того, во время акции удвоилось число водителей, решивших пройти техосмотр: с 3480 автомобилей до 5241 машины в среднем в сутки.

В 2018 году в Беларуси на 13% выросло число ДТП по причине технических неполадок автомобилей, а число погибших из-за этого людей - почти на 67%, раненых - на 74%.