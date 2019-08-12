Зачем прокачивают профессиональные и личностные навыки и сколько тратят на обучение в Беларуси

Повышением своей профессиональной компетенции (hard skills) занимаются 9 из 10 опрошенных, в то время как развитию soft skills (мягких навыков) целенаправленно уделяют внимание 4 из 10. При этом 44,5% среди 857 человек, принявших участие в онлайн-опросе РАБОТА.TUT.BY, отметили, что ничего не знают о мягких навыках.

Что такое soft skills и какие способы прокачивания навыков актуальны в Беларуси

Soft skills – это надпрофессиональные «мягкие» личностные навыки, которые не связаны напрямую с должностными обязанностями, но тем не менее существенно влияют на результаты работы. К «мягким» навыкам относят большой перечень социально-психологических компетенций: коммуникативные, лидерские, командные, предпринимательские и многие другие.

Как показали результаты опроса, чтение профессиональной литературы – самый популярный способ развития профессиональных и личностных навыков по мнению 68,5% участников исследования. На втором месте – посещение конференций и мероприятий (40,3%). На третьем и четвёртом местах оказались офлайн-обучение (29,1%) и онлайн-курсы (23,9%).

Готовы ли платить за знания и сколько?

9 из 10 опрошенных считают, что оплачивать частично (50,1%) либо полностью (39,3%) профессиональное обучение сотрудников должен работодатель. 59% участников исследования уверены, что материальные затраты по развитию личностных качеств также следует возложить на нанимателей: частично (40,3%) либо полностью (18,7%).

При этом респонденты тратят и собственные денежные средства на свое образование. В большинстве случаев такие затраты не превышают 100 белорусских рублей в год.

Большинство тех, кто не прокачивает личностные навыки, ссылаются на отсутствие времени (37,5%) и денег (32,1%). Те, кто не развивает профессиональные компетенции, основой причиной назвали нехватку материальных средств (57,3%).

Каким тренерам доверяют и сколько времени тратят на обучение

47,7% участников исследования отметили, что происхождение методики обучения или принадлежность коуча, тренера к зарубежным или белорусским не имеет значения. Больше четверти опрошенных все же больше доверяют зарубежным преподавателям, 11,3 % - из стран ближнего зарубежья, 4,6% - спикерам из Беларуси.

Около трети респондентов в среднем на обучение уделяют 3-4 часа в неделю, 18% – 1-2 часа, 16% – более 10 часов в неделю.

А ради чего обучаются?

Четверть отпрошенных повышают свои компетенции и прокачивают навыки ради роста заработной платы, 21,7% – для продвижения по карьерной лестнице, 20,2% – для легкого трудоустройства. 15,5% обучаются, чтобы быстрее решать рабочие задачи.

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