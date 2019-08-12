На границе с Польшей задержали россиянина с картой Европы

Утром 20 августа в Берестовицком районе возле населенного пункта Пограничный, недалеко от границы с Польшей, белорусские пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Житель Санкт-Петербурга 1980 года рожения не смог объяснить, зачем находился в пограничной зоне. В дорогу он взял личные вещи, деньги и карту Европы.

В отношении задержанного начат административный процесс за попытку нарушения границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания. Он помещен в ИВС.