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21. 08. 2019

На границе с Польшей задержали россиянина с картой Европы

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Утром 20 августа в Берестовицком районе возле населенного пункта Пограничный, недалеко от границы с Польшей, белорусские пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Житель Санкт-Петербурга 1980 года рожения не смог объяснить, зачем находился в пограничной зоне. В дорогу он взял личные вещи, деньги и карту Европы.

В отношении задержанного начат административный процесс за попытку нарушения границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания. Он помещен в ИВС.

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