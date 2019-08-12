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21. 08. 2019

В центре Минска искали белорусов: почти никто не отозвался

Если в людном месте в центре Минска спросить «белорусы здесь есть?», то… практически никто не откликнется. Компания «Модум», разработав новую формулу для пасты «32 жемчужины», ориентированнуюна зубы белорусов, провела «полевое исследование»: насколько наши соотечественники отзывчивы и улыбчивы? А чтобы было не скучно, нагрузила «исследователей» огромными коробками, имитирующими упаковки пасты. Вот что из этого получилось.

Люди старшего возраста: как правило, занимают позицию наблюдателя. Когда же к ним обращаешься, то (если не успели отойти на безопасное расстояние), «отбиваются» фразой «ай, не дурите мне голову!» в разных вариациях. Если спросить напрямую «а вы белорус?» или «вы белоруска?», отвечают вопросом на вопрос: «а зачем вам?»

Самые занятые и угрюмые, как правило – представители среднего возраста, от 30 до 50 лет. Их лица, чаще всего, серьезны и сосредоточены. На посторонние раздражители не реагируют. Если раздражитель назойлив, то бросают на ходу «я занят», «я опаздываю» или «я тороплюсь».

Наиболее коммуникабельны и готовы улыбнуться - девушки. Хотя сначала нередко смотрят подозрительно. Но затем с удовольствием вступают в диалог и охотно (без всяких просьб) демонстрируют улыбку на миллион. И легко признаются, что являются представительницами титульной нации.

Парни же более боязливы и очевидно опасаются «ляпнуть что-нибудь невпопад». В первую очередь спрашивают: «Это что, пранк?» Улыбаться чаще всего избегают.

Согласно данным американского исследовательского центра Gallup, белорусы являются самой неэмоциональной нацией в мире. Может, мы просто стесняемся улыбаться? Компания «Модум» обещает поработать над этим и, выпустив зубную пасту для белорусов «32 жемчужины», обеспечить нам «улыбку на миллион».

 

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