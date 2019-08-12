По Минской и Гродненской областям ездит кардиопатруль: стартовала инициатива «Сердечный патруль / Здоровье в кубе»

«Здоровье в кубе» — это мобильный пункт экспресс-диагностики сердечно-сосудистых заболеваний прямо в офисах компаний. Инициатива реализуется в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь»(БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и направлена на предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках инициативы в офис компании прибывают организаторы инициативы наряду с врачом-кардиологом высшей квалификационной категории, которые измеряют сотрудникам артериальное давление, частоту и равномерность пульса, уровень глюкозы и холестерина в крови. Чтобы выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний, проводится анкетирование каждого участника. Врач-кардиолог отвечает на вопросы, в индивидуальном порядке дает советы по здоровому питанию и образу жизни в целом.

Медицинское обследование проходит на условиях полной анонимности. Каждый участник получает индивидуальную карточку со своими данными – при тревожных результатах с этими показателями можно обратиться к врачу. Участникам предлагают завести профиль на сайте https://cube.cardio.today/, внести свои данные и получить персональные рекомендации врача.

Основная идея инициативы «Сердечный патруль / Здоровье в кубе» — свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин старше 35 лет, научить их понимать и чувствовать свой организм, чтобы вовремя определить симптомы негативных процессов, пробудить ответственность за собственное здоровье. В ходе инициативы кардиолог сможет выявить риск осложнений уже имеющихся заболеваний сердца и сосудов.

Дмитрий Болашев, автора инициативы: «Идея пришла нельзя сказать, что спонтанно, потому как уже существовал информационный проект Cardio.today, который получил вот такое, надо признаться, неожиданное развитие в виде победы в конкурсе местных инициатив проекта БЕЛМЕД в 2018-м году».

В рамках реализации проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь»(БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в 2018 г. в Гродненской иМинской областях состоялся III конкурс инициатив, направленных на продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на местном уровне. Инициатива «Здоровье в кубе» стала победителем в Минской области.

Инициатива проводится в два этапа. На первом этапе врач-кардиолог высшей квалификационной категории рассказывает об основных рисках, касающихся здоровья сотрудников, ведущих сидячий и чаще всего малоподвижный образ жизни, а также дает рекомендации о том, как их избежать. На втором этапе проходит экспресс-диагностика здоровья, медики дают консультации по питанию и образу жизни.

В рамках инициативы была разработана ролевая игра «Вот так ситуация!», цель которой – ненавязчиво привлечь внимание целевой группы к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, дать стимул задуматься о своем здоровье и позаботиться о нем до наступления грозных симптомов. В игре описаны 8 жизненных ситуаций, основанных на реальных событиях из практики врачей и рассказов их пациентов. Каждый участник игры может побывать на месте пострадавшего, его близкого и даже доктора, который спасает жизнь пациента.

Первый выезд кардиопатруля на крупное предприятие состоялся 12 апреля 2019 г.: инициатива «Здоровье в кубе» посетила РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».

Инициатива постоянно развивается: на ближайшее время запланировано проведение практических семинаров, обучение волонтеров, консультации кардиологов, а также спортивно-оздоровительные мероприятия.

Вопрос к Дмитрию Болашеву: как можно компании принять участие в инициативе?

Дмитрий: «Сделать это совершенно несложно: достаточно прислать нам заявку на электронный адрес ceo@cardio.today с указанием названия предприятия, контактных данных и желаемых даты и времени проведения практического семинара. После этого с вами обязательно свяжется администратор инициативы, чтобы обсудить дальнейшие действия».