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22. 08. 2019

В Беларуси объявили предупреждение из-за гроз

22 августа (четверг) ночью преимущественно по восточной половине Беларуси местами ожидаются грозы. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. В целом будет без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +19..+25°C. Сегодня днем в Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13..+15°C, максимальная днем +20..+22°C, вечером +17..+19°C.

По данным Белгидромета, в последующие двое суток 23 и 24 августа погодные условия в нашей стране будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +20..+27°С.

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