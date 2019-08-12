Более 10 крупных европейских брендов биопродуктов официально пришли в Минск

Водорослевые чипсы из Японии, чечевичные бургеры из Германии и люпиновый кофе из Эквадора: в Минске открывается крупнейший в Беларуси мультибрендовый магазин биопродуктов Veska. Его создатели заверяют, что пока подобных маркетов нет ни в одной стране ЕАЭС, и обещают до конца года открыть еще несколько.

«В нашей стране рынок биопродуктов находится в зачаточном состоянии. Всего несколько интернет-магазинов предлагают подобную продукцию – в большинстве своем, российского происхождения. По сравнению с Западной Европой или США – это просто слезы. В то же время спрос растет огромными темпами: все больше людей, особенно молодежь, проявляют интерес к экопродуктам. Veska намерена “закрыть” разрыв между спросом и предложением на отечественном рынке», – отмечает учредитель компании «Биомельница» (которой принадлежит бренд Veska) Алексей Сотников.

В магазине можно будет приобрести товары десяти широкоизвестных брендов биопродуктов из Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Чехии и Греции.Они поставляют продукцию, произведенную на биофермах по всему миру, от Японии до Аргентины. Например, британская компания Clearspring уже четверть века снабжает европейский рынок японскими биопродуктами. Кроме того, члены семьи Доусон, которая владеет компанией, колесят по всему миру в поисках новых поставщиков. Чешская LifeFood, одна из самых популярных в Европе по производству RAW-продукции, представит широкий ассортимент для сыроедов. А такие немецкие бренды, как Davert и Naturata, давно стали всемирно известными. Теперь они официально пришли в Беларусь.

Значительная часть товаров магазина представлена на отечественном рынке впервые. Поройони попадали в нашу страну маленькими партиями, фактически случайно. Сейчас, как отмечают в Veska, практически со всеми брендами-партнерами заключены эксклюзивные договора на дистрибуцию.

В магазине заверяют – «свой» товар в Veska найдут и поклонники ЗОЖ, и убежденные веганы, и те, кто вынужден придерживаться безглютеновой диеты. «Скажу больше: уже сегодня приверженцы здорового питания могут купить в нашем магазине полный набор необходимых для комфортной жизнипродуктов, не тратя время на поиск в других местах», – заверяет Алексей Сотников.

Ассортимент будет постоянно расширяться. Так, появятся немецкое биопиво и испанский хамон. Часть продукции сейчас растамаживается и сертифицируется. Кроме того, создатели биомаркета ведут постоянный поиск новых поставщиков.

Помимо продуктов питания, в магазине представлены и «зеленая» бытовая химия, и косметика. Например, моющие средства от австрийской PlanetPure, созданные на основе растительного экстракта сапонина из мыльного ореха. Завод по переработке мыльного ореха расположен в Гималаях.

Будет в магазине и ассортимент белорусских товаров. Но, как признаются создатели, он появится в первую очередь из-за требований законодательства, так как найти поставщиков биопродуктов в нашей стране практически нереально. Более полугода компания вела переговоры с отечественными производителями – к некоторым были претензии по качеству продукции, а большинство просто не могли гарантировать стабильные поставки.

Veska в Минске не будет одинокой. Одновременно с офлайновым заработает и интернет-магазин, а до конца 2019 года планируется открыть еще 3–4 биомаркета в спальных районах Минска. Инвестиции в проект составят 1,2 млн евро. При этом создатели рассчитывают также на покупателей из России: после введения санкций биопродукты из Европы стали для большинства россиян недоступными.

Для покупателей магазин откроется 24 августа.