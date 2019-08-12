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22. 08. 2019

В Австрии на тренировке утонул белорусский паралимпиец

Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по академической гребле. Об этом сообщили в министерстве спорта Беларуси.

Как сообщает Austria-Today, 33-летний спортсмен-колясочник из Лиды утонул в Дунае в рамках подготовки к чемпионату мира по гребле в Оттенсхайме. Трагедия произошла на глазах у спасателей, но они не смогли спасти гребца. После нескольких часов поисков его нашли мертвым на глубине около трех метров.

Инцидент произошёл всего за три дня до старта чемпионата.

Дмитрий Рышкевич был мастером спорта Беларуси по академической гребле. В 2003 году он попал в автомобильную аварию и выжил чудом. После примерно 20-и операций он вернулся в спорт, теперь уже паралимпийский. 

Погибший неоднократно становился чемпионом и призером международных соревнований. 

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