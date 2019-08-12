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22. 08. 2019

В Миорском районе пенсионерка упала в колодец

Источник фото: МЧС

Вечером 21 августа в деревне Галенчино Миорского района 84-летняя женщина, желая набрать воды из колодца, наклонилась, поскользнулась и упала в колодец. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Женщина находилась по пояс в воде на глубине около четырех метров, по пояс в воде находится женщина.

Работники МЧС достали пенсионерку из колодца и передали врачам. С общим переохлаждением организма ее госпитализировали.

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