В Миорском районе пенсионерка упала в колодец

Вечером 21 августа в деревне Галенчино Миорского района 84-летняя женщина, желая набрать воды из колодца, наклонилась, поскользнулась и упала в колодец. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Женщина находилась по пояс в воде на глубине около четырех метров, по пояс в воде находится женщина.

Работники МЧС достали пенсионерку из колодца и передали врачам. С общим переохлаждением организма ее госпитализировали.