Всемирный банк призвал продать или закрыть неэффективные госпредприятия

Беларуси нужны структурные реформы, поскольку традиционные источники роста экономики исчерпаны. В частности, необходимо разобраться с неэффективностью белорусских госпредприятий. Об этом в своем видеообращении на сайте Всемирного банка заявил глава представительства ВБ в Минске Алекс Кремер.

По его словам, чистая прибыль госпредприятий снизился до 1,5% ВВП в 2018 году, а доля убыточных госпредприятий выросла до 12,9%. Также существенно вырос госдолг, поскольку Беларусь брала кредиты на покрытие убытков госпредприятий.

По мнению Алекса Кремера, некоторые госпредприятия надо приватизировать по рыночным ценам, а некоторые - закрыть.

Чтобы уменьшить негативный эффект от закрытия, необходимо позволить уволенным работникам возможность получать достаточные пособия по безработице. Также они могли бы пойти работать на частные предприятия, но для этого нужно избавиться от дискриминационного отношения государства к ним. Также нормы законодательства должны быть предсказуемыми и последовательными. Все это позволит увеличить приток частных инвестиций и создание рабочих мест в частном бизнесе, заявил представитель Всемирного банка.

Также он призвал разобраться с субсидиями на отопление, поскольку ситуация, когда семьи оплачивают только 15,6% его полной стоимости, снижает конкурентоспособность предприятий и требует постоянных субсидий со стороны государства.