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22. 08. 2019

Универмаг «Беларусь» присоединился к партнерам карты рассрочки «Черепаха»

Приобрести непродовольственные товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в универмаге «Беларусь», одном из крупнейших торговых предприятий республики. Срок рассрочки составляет 12 месяцев.

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет 0,0001% годовых.

Оформить карту можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.

 

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