Универмаг «Беларусь» присоединился к партнерам карты рассрочки «Черепаха»

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет 0,0001% годовых.

Оформить карту можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.