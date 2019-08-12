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22. 08. 2019

Минчанин в ссоре разбил ногами три автомобиля

Источник фото: ГУВД

В Минске молодой человек сначала повредил чужие автомобили на стоянке, а затем сам пришел в милицию с повинной. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 26-летний минчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Вечером 19 августа парень с подругой гулял по улице. После ссоры минчанин под воздействием эмоций запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и стал бить его ногой по лобовому стеклу. Затем он переключился на две другие машины.

Правда, после этого минчанин оставил на лобовых стеклах записку с обещанием возместить ущерб и своим контактным телефоном. На следующее утром он явился в Октябрьское РУВД.

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