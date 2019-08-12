Польские гуру кинематографа поработают над проектами белорусов

Мастерская социального кино при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО открывает набор на бесплатную международную лабораторию с преподавателями-практиками из известной польской киношколы Wajda School.

С 27 по 30 сентября у 7 белорусских кинопроектов будет возможность детально проанализировать свои сценарии с менторами и получить практические советы по их реализации. После этого участники смогут при поддержке Мастерской социального кино и технической поддержке компании First Rental снять одну сцену своего фильма для дальнейшего разбора и продвижения на питчингах. Лаборатория пройдет в Минске.

Лабораторию проведут сценаристы, режиссеры и преподаватели Wajda school Дэниал Хазанович и Филип Марчевски.

Дэниал Хазанович - наставник международной программы для кинопрофессионалов EKRAN+ при Wajda School в Варшаве, преподаватель факультета сценарного мастерства Польской национальной киношколы в Лодзе. Премьерный показ его ленты «Письмо» состоялся на 52-ом Берлинале и был отмечен на кинофестивалях в Каире и Брюсселе. Фильм «Возвращение» получил приз за лучший сценарий на 22-ом Варшавском МКФ и специальное упоминание экуменического жюри на 59-ом Каннском МКФ.

Филип Марчевски - наставник режиссерского курса "Development Lab" у Wajda School, преподаватель киношколы в Гдыне, член Гильдии режиссеров Польши, номинант на студенческий "Оскар" за короткометражную ленту "Мелодрама". Обладатель более чем 50 кинонаград. Его полнометражный дебют "Без стыда" ("Shameless") получил CIVIS Media Prize-2013 как лучший европейский фильм о толерантности и вошел в топ-10 фильмов кинофестиваля в Карловых Варах-2012 по версии Indie Wire.

Для участия сценаристам и режиссерам нужно подать заявку на русском и английском языках, включающую тритмент сценария короткометражного или полнометражного фильма (до 8 страниц), одну сцену, резюме и портфолио режиссера. На мероприятиях проекта будет синхронный перевод на русский язык. Проекты отбираются на конкурсной основе.

Заявки принимаются до 6 сентября включительно. Подробнее о проекте можно узнать на сайте http://cinema-lab.tilda.ws.

Лаборатория пройдет в рамках проекта «Укрепление потенциала молодых белорусских специалистов в сфере кино посредством проведения международных практико-ориентированных тренингов», который реализуется Мастерской социального кино при поддержке Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО.