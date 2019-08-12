В Минске подростки крали сим-карты и брали на них кредиты

В Минске задержали подростков, которые с помощью мобильных телефонов похищали деньги. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

17-летний минчанин и его 16-летняя подруга, чтобы подзаработать, решили похищать сим-карты одного из сотовых операторов и создавать на них микро-кредиты в размере 100 рублей.

Они подходили к прохожим и просили якобы позвонить. Во время якобы разговора парень незаметно доставал сим-карту, а телефон возвращал гражданину. После этого девушка создавала микро-кредиты на сим-карте, а полученные деньги переводила другому товарищу.

За месяц они украли 400 рублей у 4 граждан.