ЯидуискатьсМТС. Реалити-квест с телеведущим Николаем Дроздовым пройдет в Налибокской пуще

В Налибокской пуще 31 августа пройдет поисковый реалити-квест. В мероприятии примет участие легендарный ведущий и знаток выживания в дикой природе Николай Дроздов. Цель квеста, который проведет мобильный оператор МТС совместно с ПСО «Ангел», — предоставить возможность всем неравнодушным попробовать себя в роли волонтера.

Квест будет максимально приближен к поисковой операции. Командам предстоит построить верный маршрут и отыскать лагерь, где их будет ждать Николай Дроздов. Для того чтобы успешно справиться с задачей квеста, участникам нужно отыскать ориентиры в лесу по компасу, оказать первую помощь и сделать инструменты для спасения из подручных средств. Сопровождать команды будут опытные инструкторы.

В лагере легендарный телеведущий проведет мастер-класс по правилам поведения в дикой природе и расскажет о своих приключениях на необитаемом острове в проекте «Последний герой».

Принять участие в квесте может каждый желающий старше 18 лет. Для этого нужно до 27 августа пройти регистрацию и сделать репост последней записи из пабликов ПСО «Ангел» (на выбор — Facebook, ВК, Instagram, ОК) с хештегом #ЯидуискатьсМТС. После этого волонтеры отряда выберут участников, имена которых будут объявлены 29 августа.

«Мы хотим показать, что помогать другим очень важно и не так сложно, как иногда кажется. Именно поэтому сценарий квеста максимально приближен к условиям поисково-спасательной операции. Надеемся, что добровольцы, которые пройдут квест, смогут применить свои навыки в будущем и, возможно, спасти кому-то жизнь. Кроме того, они будут знать, как вести себя в лесу и в другой непредвиденной ситуации», — пояснили в компании МТС.