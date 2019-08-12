На выходных в Беларуси будет без осадков

В пятницу, 23 августа, в Беларуси ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +20..+26°C. Сегодня днем в Минске: без осадков, температура воздуха утром +9..+11°C, днем +22..+24°C, вечером +16..+18°C.

По данным Белгидромета, 24 августа без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, в отдельных районах +5..+7°С, максимальная - днем +21..+27°С. 25 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер в ночные часы слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +22..+29°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby