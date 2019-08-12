Лента RSS
Подписаться на ленту
23 августа 2019, пятница, 10:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
23. 08. 2019

Перепись 2019 года станет самой инновационной

Источник фото: Советская Белоруссия

Перепись населения 2019 года, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, станет самой инновационной из всех ранее проводимых в стране. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

В отличие от предыдущих переписей сбор и обработка персональных данных будут полностью автоматизированы. Граждане смогут участвовать в переписи через интернет, на стационарном участке или приняв переписчика на дому.

«Информация, полученная в ходе проведения переписи, уникальна и важна не только для страны в целом, но и для каждого ее жителя в отдельности», - заявили в статистическом комитете.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.