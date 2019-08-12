Перепись 2019 года станет самой инновационной

Перепись населения 2019 года, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, станет самой инновационной из всех ранее проводимых в стране. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

В отличие от предыдущих переписей сбор и обработка персональных данных будут полностью автоматизированы. Граждане смогут участвовать в переписи через интернет, на стационарном участке или приняв переписчика на дому.

«Информация, полученная в ходе проведения переписи, уникальна и важна не только для страны в целом, но и для каждого ее жителя в отдельности», - заявили в статистическом комитете.