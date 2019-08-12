В Беларусь в 2019 году по безвизу приехало 174 тыс. туристов

В Беларусь по безвизовому режиму через Национальный аэропорт Минск и безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в январе-июле 2019 года приехало около 174 тыс. туристов. Это на 62% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщил замдиректора департамента по туризму министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

В ведомстве ожидают, что число безвизовых туристов будет расти благодаря объединении безвизовых туристических зон Брестской и Гродненской областей, которое заработает через три месяца, передает БелТА.

Также в минспорта надеются, что если сейчас в среднем иностранец проводит в безвизовых зонах 2,5 дня, то после объединения туристических зон они будут останавливаться на 3,5-4 дня.