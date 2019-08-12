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23. 08. 2019

Билеты из Минска в Грузию могут подешеветь

Грузия начала серьезную работу над удешевлением всех сборов, которые отражаются на стоимости авиабилетов в страну. Благодаря этому стоимость авиаперелетов между Беларусью и Грузией может снизиться, заявил грузинский посол в Минске Валерий Кварацхелия в эфире телеканала СТВ.

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По его словам, уже к концу года эта работа будет завершена. Также обсуждается возможность добавить новые рейсы в Грузию.

По итогам 2018 года по сравнению с предыдущим число белорусских туристов в эту страну увеличилось на 42%. Беларусь также вошла в десятку стран, жители которой чаще других посещают Грузию.

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Беларусь
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