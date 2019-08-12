Горячая Премьера! Новый клип и песня от Тины Кароль!

Популярная украинская певица выпустила клип на абсолютно новую композицию «Вабити». Сексуальность, кокетство и лучезарность, которые в последнее время поклонники Тины Кароль наблюдали в ее Instagram, нашли свое отображение и в новом видео. Проникновенный хит в традиционном духе Тины Кароль появился на YouTube-канале певицы, а также на нескольких популярных музыкальных сервисах.

По сюжету клипа два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины. Удалось ли им покорить сердце красотки Тины или это останется всего лишь их тайной фантазией можно узнать, посмотрев клип, который Тина снимала в Лос-Анджелесе.

Напоминаем, что Тина Кароль выступит с большими сольными концертами 20 ноября в Гомеле и 21 ноября в Минске.