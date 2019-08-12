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23. 08. 2019

Лукашенко: поддержка целостности Грузии - принципиальная позиция Беларуси

Источник фото: Президент Беларуси

Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией, заявил президент Александр Лукашенко 23 августа на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. «Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших», - отметил он, сообщили в Администрации главы государства.

По словам президента, недостатки и проблемы в сотрудничестве надо преодолевать спокойно, терпеливо.

Мамука Бахтадзе в свою очередь заявил, что страны могут удвоить взаимную торговлю. Он также поблагодарил Беларусь «за принципиальную поддержку» территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Александр Лукашенко заявил, что такая политика - принципиальная позиция Беларуси в отношении любой страны, поскольку «с любым государством это может произойти, и это недопустимо».

Товарооборот между Беларусью и Грузией за первое полугодие 2019 года составил 37 млн долларов, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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