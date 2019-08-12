Лукашенко обсудил с Румасом проблемы с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 августа на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом обсудил комплекс белорусско-российских отношений. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

В частности, его интересовал комплекс вопросов и проблем, которые остались после встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным.

Также одной из тем беседы стало белорусско-украинское сотрудничество и поддержка, о которой просил Владимир Зеленский. Поднял он проблем с логистикой в двусторонней торговле с Грузией при транзите через Украину.