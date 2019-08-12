Для минчан запустят бесплатный «молочный экспресс» Минск-Брест-Минск

Для минчан 30 августа запустят бесплатный «молочный экспресс» в Брест на крупнейший молочный фестиваль. «Савушкин продукт» отправит несколько автобусов из столицы ранним утром, а доставит гостей обратно поздним вечером.

«Молочный экспресс» запускают на один день. Из Минска до Бреста автобусы проедут без остановок, а высадят пассажиров у парка Мира, где и пройдет фестиваль. Вечером можно будет таким же образом вернуться в Минск. Места персональные, бронировать их нужно заранее.

Автобусы украсят в тематике фестиваля, так что найти их будет несложно. Отправятся они в 8 часов утра с парковки гипермаркета ProStore. Пассажиров в пути ожидает молочный завтрак.

Попасть на «молочный экспресс» может каждый желающий. Для этого надо пройти по ссылкеи оставить заявку в интернете. Поскольку число мест ограничено, билеты разыграют случайным образом. Сама поездка бесплатная, никаких требований организаторы не предъявляют.

«Молочный фестиваль в Бресте выходит на новый уровень. И идея «молочного экспресса» – в том, чтобы дать возможность большему числу минчан увидеть это событие своими глазами. Погрузиться в атмосферу праздника и 1000-летия Бреста можно будет уже в автобусе, а на самом фестивале всех ожидает череда активностей в режиме нон-стоп – от реконструкций «золотого века» до гранд-концерта и светового шоу. Каждый желающий сможет посетить фестиваль бесплатно, приехав самостоятельно или на «молочном экспрессе», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

Фестиваль «Облака молока», как ожидается, соберет в Бресте около 50 тыс. человек. Парк Мира будет разделен на пять тематических зон с двумя сценами – большой и малой. Активности будут проходить и на проходящей вдоль парка Ленинградской улице.

Посетителей ожидают интерактивные площадки и инсталляции, вокруг которых установят два фудкорта. В зоне «Савушкин» заработает молочный университет с роботами, а при желании можно будет подоить корову. Зона «Брест-Литовск» вернет в Брест улочки 19-го века с аллеей мастеров, театром и ретро-рестораном. Можно будет перевоплотиться в образ человека из «золотого века».

В зоне TEOS будут спортивные танцы и батлы. Здесь предложат потренироваться, сразиться в виртуальном бою, проверить свою ловкость и посостязаться с футболистами «Динамо-Брест». Детей ожидает насыщенная активностями территория «СуперКид» с лабиринтом, батутами, скалодромом, площадками с логическими играми и игрушками. Ребят научат изготавливать стильные стаканы для молока, рисовать и не только.

В течение дня будут выступать кавер-бэнды, танцевальные группы и детские коллективы. Предусмотрены два молочных кафе, часовая башня и Дерево желаний с посланиями 1000-летному Бресту. Вечером на главной сцене пройдет гала-концерт, а завершится всё красочным световым шоу.

Молочный фестиваль пройдет в Бресте 30 августа с 12 до 23 часов. Проводит его компания «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома к 1000-летию города. Фестиваль направлен на популяризацию культуры активного семейного отдыха, здорового образа жизни и потребления натуральных молочных продуктов.