Лучшие инновации России представят в Баку. Продолжается прием заявок на участие в Девятой Премии «Время инноваций – 2019»

Продолжается прием заявок на соискание Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций» - независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Итоговое мероприятие Премии в этот раз пройдет с 4 по 7 декабря в Баку. В эти дни символ современного Баку - «Flame Towers» - станет площадкой для презентации выдающихся инновационных проектов стран СНГ – Церемония награждения лауреатов Премии пройдет в одном из лучших отелей столицы Азербайджана - Fairmont Baku. Торжественной части Премии будет предшествовать Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций. Участники форума представят собственные кейсы, обсудят последние тренды бизнеса, и поделятся опытом внедрения, развития и поддержки инноваций в рамках треков: «Интернет вещей и цифровая экономика», «Инновации в бизнесе», «Коммерциализация технологий в производственно-технологической сфере», «Инфраструктура развития инноваций», «Инновационный менеджмент и управление инновациями», «Новые B2B и B2G решения», «Научные теории и внедрение инноваций».

«Мы рады, что столь значимая для инновационных компаний Премия становится интересна не только российским, но и зарубежным предприятиям. В этом году мы сделали еще один шаг на пути к глобализации проекта – он обрел международный масштаб, поэтому городом для проведения Премии был выбран прекрасный и ультрасовременный Баку», – поделилась Елена Хомутова, Исполнительный директор Премии «Время инноваций».

Среди основных номинаций Премии: «Инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Социальная инновация года», «Открытие года», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Продукт года», «Научное объединение года», «Технологическая инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Событийный проект года», «Программа года».

В числе Лауреатов Премии прошлых лет: DuPont, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот - российские авиалинии, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, МТС, СУЭК, Концерн «Вега», ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, ОДК-САТУРН, Faberlic, Т Плюс, Правительство Москвы, Вымпелком, ГМК «Норильский никель», SENNHEISER, НПО «Микроген», IBM iX, QIWI, Альфа-Банк, МегаФон, Yota, Страховой Дом ВСК, KFC, ВТБ Арена парк.

Условия участия и подробная информация - на официальном сайте Премии http://novpro.org