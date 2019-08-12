Секрет популярности букмекерской конторы «1xBet». Особенности деятельности конторы. Основные факторы успеха

Букмекерская контора «1xBet» входит в число наиболее продвинутых и технически оснащенных операторов рынка интерактивных ставок. Чем отличается деятельность этого букмекера в сравнении с другими конторами. В чем причина растущей популярности БК 1xbet?

Самая популярная БК 1хБет: в чем секрет популярности конторы?

Чем определяется популярность букмекеров? На этот вопрос стараются найти ответ многие, как игроки, так и эксперты в сфере гемблинга. Казалось бы! Все букмекерские конторы сегодня работают по одной и той же схеме, в основе которой лежит максимально комфортные условия обслуживания клиентов. Букмекеры стараются предоставить в распоряжение игроков самые разнообразные варианты пари, предлагают шикарные бонусы, готовы сократить до минимума формальности при регистрации. Так или иначе, почему, к примеру, популярность букмекерской конторы 1xBet зашкаливает, в вот другие операторы продолжают оставаться в тени.

Популярность - понятие субъективное и часто зависит от совокупности различных факторов. Что касается широкой известности БК 1xBet, то здесь есть целый ряд аспектов, на которые следует обратить внимание.

История с БК 1xBet - становление типичного букмекера

Если рассматривать деятельность букмекерских контор на нынешнем рынке беттинга, то в основной массе все операторы, так или иначе, прошли типичный путь становления и выхода на рынок. Так происходило и с букмекером 1xBet. В середине 90-х годов XX века появилась традиционная фундаментальная букмекерская контора, готовая обслуживать клиентов, принимая ставки. Ничего нового и ничего особенного.

На российский рынок оператор вышел в 2007 году, предложив своим клиентам самую простую и доступную систему обслуживания. Элементарная регистрация, хорошая линия, высокие коэффициенты, быстрый расчет ставок и мгновенные выплаты. Деятельность конторы постоянно сопровождалась мощной рекламной кампанией на телевидении и в интернете. Оптимальная система обслуживания является причиной становления хорошей репутации оператора 1xBet. Мощная и продуманная реклама способствовала популяризации игрового ресурса, как на российском рынке, так и в международном масштабе. Сегодня эта контора является бесспорным лидером на рынке интерактивных ставок. Число клиентов БК 1xbet составляет более полумиллиона человек, и эта цифра продолжает неуклонно расти.

Ситуация с деятельностью БК 1xbet на российском рынке

Несмотря на то, что для работы на территории России и ряда других стран от букмекеров требуется наличие национальной лицензии, многие операторы не спешат приспосабливаться под новую юрисдикцию.

К числу таких букмекеров относится и контора 1xBet. Имея оффшорную лицензию, букмекерская контора до сих пор не получила лицензию ФНС РФ и поэтому сегодня числиться в числе нелегалов. Почему? Ответить сложно, однако даже тех ресурсов, которые сегодня используются для обслуживания клиентов в сложившихся условиях, вполне хватает для активной деятельности на российском рынке интерактивных ставок.

Для обслуживания клиентов используется рабочее зеркало сайта 1хБет. Мобильные приложения также позволяют игрокам активно использовать игровую платформу этой конторы для заключения пари.

Отсутствие лицензии не мешает конторе активно продвигать свой бренд, бороться за статус надежной и стабильной компании. Свидетельством растущей популярности этого игрового ресурса является высокое место в еженедельных рейтингах букмекеров, участие конторы в партнерских программах спортивных организаций, соглашения о сотрудничестве со спортсменами и командами.

Причины высокой популярности БК 1xBet

На сегодняшний день букмекерская контора располагает многочисленными ППС на территории всего постсоветского пространства, в странах Восточной и Западной Европы. Реклама БК 1xBet присутствует на многих спортивных мероприятиях, включая матчи ведущих футбольных лиг и других спортивных турниров.

По мнению бетторов, популярность игрового ресурса можно объяснить двумя, тремя факторами:

гибкая система обслуживания;

высокие коэффициенты;

соблюдение конфиденциальности и мер безопасности в отношении клиента.

Если вдаваться в детали, то первое преимущество, которое отличает эту контору от других операторов, заключается в высоких коэффициентах. Практически на каждый футбольный матч, хоккейный поединок или теннисный матч контора готова выложить максимальное количество ставок, сопровождая их высокими коэффициентами. Это в равной степени касается как топовых событий, так и рядовые, менее известные и не такие популярные.

За этим важным фактором стоит и современный, высокотехнологичный уровень обслуживания. Круглосуточный доступ к игровому ресурсу, быстрый расчет ставок, невысокий процент маржи и гарантированные выплаты.

Маржа в коэффициентах БК 1xBet варьируется в диапазоне 1,5-2,5%, что является нетипичным факторов для букмекеров. Т.е. бетторы могут реально рассчитывать на крупные выигрыши и выплаты в полном объеме.

Одним словом, у конторы имеются все предпосылки для того, чтобы продолжать оставаться востребованной на рынке интерактивных ставок, как в России, так и за рубежом.