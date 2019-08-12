Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси

Сеть кинотеатров Silver Screen открывает первый в СНГ кинозал с уникальной технологией просмотра ScreenX. Инновация будет установлена в VOKA CINEMA by Silver Screen. У минчан есть уникальная возможность первыми в Восточной Европе оценить ScreenX-формат просмотра кино.

ScreenX – это новый уровень погружения в сюжет с обзором на 270 градусов. Чтобы добиться такого эффекта, съемки фильма ведутся на три камеры, расположенные под разными углами. Сам зал для просмотра в формате ScreenX оборудован пятью проекторами и тремя экранами (центральный и боковые).

Благодаря подключению периферийного зрения во время просмотра ScreenX гарантирует яркий опыт и уникальные ощущения личного присутствия в фильме. Сюжет буквально разворачивается вокруг зрителя.

Будь в числе первых, кто погрузится в сюжет на 270 градусов – билеты на киносеанс ScreenX уже в продаже в VOKA CINEMA by Silver Screen.

«Человек-паук: Вдали от дома» станет дебютной премьерой для ScreenX-зала. Угол обзора в 270 градусов позволит увидеть все, что было скрыто от зрителей в стандартном формате просмотра. Любители технологичных новинок и фанаты киновселенной Marvel смогут ощутить полное погружение в сюжет фильма, который развернется перед ними на трех ScreenX-экранах. Приобрести билеты можно здесь.

Минск – первый город в Восточной Европе и СНГ, где открывается ScreenX-зал. Всего несколько кинотеатров в Европе могут похвастаться этой инновацией. Азия является лидером по наличию кинозалов такого формата (87 – в Южной Корее, 66 – в Китае из 220 открытых по всему миру). В СНГ и Восточной Европе VOKA CINEMA by Silver Screen станет первым кинотеатром, оснащенным технологией ScreenX.

ScreenX – это самая яркая инновация в киноиндустрии за последние несколько лет. Она меняет восприятие фильмов и разворачивает привычный опыт просмотра на 270 градусов.