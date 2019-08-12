Медикам в 2020 году зарплаты повысят на 20%

В Беларуси на 2020 год запланировано повышение зарплаты медицинским работникам на 20%. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Он отметил, что к 2025 году президент поручил удвоить заплаты для медработников. Сделать это планируется благодаря сокращению с 44 до 13 количества надбавок, которые ранее устанавливались либо главврачом, либо представителем на местах и носили субъективный фактор. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby