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26. 08. 2019

Медикам в 2020 году зарплаты повысят на 20%

В Беларуси на 2020 год запланировано повышение зарплаты медицинским работникам на 20%. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Он отметил, что к 2025 году президент поручил удвоить заплаты для медработников.

Сделать это планируется благодаря сокращению с 44 до 13 количества надбавок, которые ранее устанавливались либо главврачом, либо представителем на местах и носили субъективный фактор.

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