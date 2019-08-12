Умер белорусский писатель Петр Васюченко

25 августа умер известный белорусский писатель, критик и литературовед Петр Васюченко. Ему было 60 лет. Об этом сообщили в Союзе белорусских писателей, членом Рады которого был Петр Васюченко.

Писатель с 1997 возглавлял кафедру белорусского языка и литературы Минского государственного лингвистического университета. Был автором целого ряда литературоведческих монографий. Его произведения перевели на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby