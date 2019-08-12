В Пинске пьяный угонщик ударил милиционера

В Пинске 25 августа сотрудники Департамента охраны задержали водителя автомобиля Mercedes с явными признаками алкогольного опьянения, который попытался оказать им сопротивление. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Нарушитель 1974 года рождения от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Во время составления административных протоколов он ударил милиционера и попытался скрыться, но сотрудник ГАИ задержал беглеца и вызвал подкрепление.



В ходе разбирательства оказалось, что владельцем машины является местный житель, который накануне вечером оставил свой автомобиль возле гаража и не знал, что на нем кто-то разъезжает.



Возбуждены уголовные дела по ст.364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст.214 (Угон транспортного средства) УК.